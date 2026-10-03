Auftakt gegen Graz
Erstmals live: Inzing/Mils-Volleyballerinnen feiern Premiere in der Bundesliga
Schon beim ersten offiziellen Auftritt mittendrin: Mittelblocker Angelina Gstach (MItte weißes Shirt) als Vertretung für die Volleyballerinnen der SU Inzigvolley/VC Mils.
© ÖVV/Carina Müller
Tirol hat wieder ein Volleyball-Team in der ersten Bundesliga: Die Damen der SG Inzing/Mils starten erstmals in der höchsten Spielklasse Österreichs, der Austrian Volley League. Vieles ist noch neu, auch einige Regeln, die Motivation aber umso größer.
Kommentare