Was lange währt...
Aller guten Dinge sind fünf: Tennis-Superstar Sinner schaffte den Führerschein
Im fünften Anlauf hat es geklappt: Tennis-Superstar Jannik Sinner hat endlich den Motorrad-Führerschein in seiner Tasche. Der Südtiroler, der gerade eine Knieverletzung auskuriert, witzelte zuletzt auch selbst immer wieder über das Thema. Nun hat er offiziell die Lizenz zum Motorradfahren.
Die Fahrschule Monaco Bonne Conduite 98 in Sinners Wohnort Monte Carlo postete ein Foto vom 25-Jährigen und bedankte sich für das Vertrauen und die Freundlichkeit des fünffachen Grand-Slam-Champions. „Wir sind sehr stolz darauf, Sie während dieser Ausbildung unterstützt zu haben“, hieß es. (TT.com)
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