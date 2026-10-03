Aller guten Dinge sind fünf: Tennis-Superstar Sinner schaffte den Führerschein

Im fünften Anlauf hat es geklappt: Tennis-Superstar Jannik Sinner hat endlich den Motorrad-Führerschein in seiner Tasche. Der Südtiroler, der gerade eine Knieverletzung auskuriert, witzelte zuletzt auch selbst immer wieder über das Thema. Nun hat er offiziell die Lizenz zum Motorradfahren.