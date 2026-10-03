Polizei sucht Zeugen
Taxifahrer entdeckte Schwerverletzten auf der Kranebitter Allee in Innsbruck
Ein 55-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag auf der Kranebitter Allee in Innsbruck von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und schwer verletzt worden. Ein 50-jähriger Taxifahrer entdeckte den Verletzten gegen 2.20 Uhr im Bereich der Hausnummer 90, berichtet die Polizei.
Der 55-Jährige gab laut Polizei an, dass ihn ein Fahrzeug erfasst habe. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.
Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Schwerverletzten in die Innsbrucker Klinik. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise dazu geben können, sich zu melden: 059 133 7591. (TT.com)