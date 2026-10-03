Taxifahrer entdeckte Schwerverletzten auf der Kranebitter Allee in Innsbruck

Ein 55-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag auf der Kranebitter Allee in Innsbruck von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und schwer verletzt worden. Ein 50-jähriger Taxifahrer entdeckte den Verletzten gegen 2.20 Uhr im Bereich der Hausnummer 90, berichtet die Polizei.

Der 55-Jährige gab laut Polizei an, dass ihn ein Fahrzeug erfasst habe. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.