Jazz-Fans aufgepasst: JBBG SMÅL live in der Kellerei Reutte

Reutte darf sich auf ein musikalisches Highlight freuen: Am Freitag, den 9. Oktober, gastieren Heinrich von Kalnein, Horst-Michael Schaffer & JBBG SMÅL in der Kellerei. Das Quintett präsentiert sein aktuelles Programm „Fruits of Passion & Sorrow“.

Reutte – Das Kollektiv JBBG – JAZZ BIGBAND GRAZ prägt seit über 20 Jahren die europäische Jazzszene. Als eines der führenden Großensembles zeichnete es sich stets durch einen einzigartigen Sound aus. Dieser Sound vereint Jazz-Rock-Fusion mit Elementen aus Pop, Minimal- und Weltmusik. Die Band tourte bereits auf zahlreichen renommierten Jazzfestivals.

Die kreativen Köpfe Heinrich von Kalnein (Saxophone, Flöte) und Horst-Michael Schaffer (Vocals, Trompete) entwickelten 2019 eine neue Idee. Sie wollten die Klangästhetik der Bigband auf ein Quintett übertragen. So entstand JBBG SMÅL, quasi die „JBBG im Taschenformat“.

Zur Formation gehören Horst-Michael Schaffer (Gesang, Trompete) und Heinrich von Kalnein (Saxophone, Flöte). Ebenfalls dabei sind Karen Asatrian (Piano, Keyboards), Thomas Wilding (E-Bass) und Tom Stabler (Schlagzeug). Sie präsentieren in Reutte ihr Album „Fruits of Passion & Sorrow“. Das Repertoire beinhaltet nicht nur Kompositionen der beiden Bandleader, sondern auch Stücke der armenischen Künstler Karen Asatrian und Arto Tunçboyacıyan.

Besucher können sich auf eine ausdrucksstarke und virtuose musikalische Darbietung freuen. Das Konzert bietet ausreichend Raum für spontane Momente und musikalische Überraschungen.

Das Konzert beginnt am 9. Oktober um 20 Uhr. Tickets unter: www.diekellerei.at