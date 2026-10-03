Keine Krankheitseinsicht
Schwerste Verletzungen im Gesicht: 24-Jähriger versetzte Onkel 20 Faustschläge
Stimmen hatten dem 24-Jährigen befohlen, wieder zu dessen Onkel zurückzukehren. Diesen trafen dann die Faustschläge des Enthemmten.
© Dietrich
Kokain hat bei einem 24-jährigen Unterländer wohl schizophrene Schübe ausgelöst. Deswegen blieb er nach attestierter Unzurechungsfähigkeit nach einer Gewalttat im Familienkreis nun straffrei. Wegen fehlender Therapiebereitschaft wurde jedoch die sofortige Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum angeordnet.