Schwerste Verletzungen im Gesicht: 24-Jähriger versetzte Onkel 20 Faustschläge

Kokain hat bei einem 24-jährigen Unterländer wohl schizophrene Schübe ausgelöst. Deswegen blieb er nach attestierter Unzurechungsfähigkeit nach einer Gewalttat im Familienkreis nun straffrei. Wegen fehlender Therapiebereitschaft wurde jedoch die sofortige Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum angeordnet.