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Feierlich eröffnet: Kinder bauten ihren eigenen Erlebnisturm vor der Volksschule Söll
Theresa, Erik, Theresa, Marina, Emma und Jonah stehen stolz vor ihrem Werk: Nachdem das Baustellen-Schild abmontiert war, wurde der Erlebnisturm offiziell eröffnet.
© Theresa Aigner
Im Rahmen eines einwöchigen Workshops haben Kinder im August in Söll einen Erlebnisturm gebaut. Am Donnerstag wurde er offiziell „eröffnet“, nachdem das Bauwerk nach technischer Abnahme nun dauerhaft stehen bleiben darf.
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