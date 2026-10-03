Wildbach bekommt einen Riegel
Neue Großsperre soll Auffach künftig besser vor schweren Unwettern schützen
Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, Gebhard Walter, Landesleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie Bezirkshauptmann Kurt Berek (von links) machten sich ein Bild von den Bauarbeiten im Holzergraben.
© Michael Mader
Fast fünf Millionen Euro kosten die Sanierungsmaßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung. Die Geschieberückhaltesperre im Holzergraben hatte in den vergangenen Jahren den Ortsteil Auffach vor einer Katastrophe bewahrt, jetzt wird sie neu errichtet.
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