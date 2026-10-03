Skilauf auf 2000 Metern
Zwischen Schneekanone und Gemeinderat: Wie Willi Mareiler „sein“ Kühtai voranbringt
Von einigen wird Willi Mareiler als „heimlicher Bürgermeister von Kühtai“ gehandelt. Er setzt sich für den Ort sowohl als Bergbahn-Betriebsleiter als auch als Gemeindevorstand in Silz ein.
© Parth
Er sprengt Lawinen und räumt für Kühtai auch sonst so manches Hindernis aus dem Weg: Wilhelm „Willi“ Mareiler ist Betriebsleiter der Bergbahnen und Gemeindevorstand in Silz. Seine Prinzipien lauten: Klartext, kurze Wege und Handschlagqualität.
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