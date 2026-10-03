Jazz mit dem Alphorn
Herbstfestival in Erl: Franuis musikalische Faust auf Beethovens Auge
„David Helbock’s Random/Control“ brachten das Publikum mit ihren Jazzarrangements zum Tanzen.
© TFE/Scheffold Media
Beim Festival „Ausklang“ in Erl traf das feinsinnige „Leonkoro Quartett“ auf die grobe Klangwelt von Franui – eine Gegenüberstellung, die nicht immer aufging. Dafür sorgten David Helbock, seine Multi-Instrumentalisten und die grandiose Sängerin Filippa Gojo für einen mitreißenden Abschluss.
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