Jazz mit dem Alphorn

Herbstfestival in Erl: Franuis musikalische Faust auf Beethovens Auge

„David Helbock’s Random/Control“ brachten das Publikum mit ihren Jazzarrangements zum Tanzen.
© TFE/Scheffold Media
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Beim Festival „Ausklang“ in Erl traf das feinsinnige „Leonkoro Quartett“ auf die grobe Klangwelt von Franui – eine Gegenüberstellung, die nicht immer aufging. Dafür sorgten David Helbock, seine Multi-Instrumentalisten und die grandiose Sängerin Filippa Gojo für einen mitreißenden Abschluss.

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