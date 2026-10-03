Herbstfestival in Erl: Franuis musikalische Faust auf Beethovens Auge

Beim Festival „Ausklang“ in Erl traf das feinsinnige „Leonkoro Quartett“ auf die grobe Klangwelt von Franui – eine Gegenüberstellung, die nicht immer aufging. Dafür sorgten David Helbock, seine Multi-Instrumentalisten und die grandiose Sängerin Filippa Gojo für einen mitreißenden Abschluss.