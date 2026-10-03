Heino glücklich mit Wahlfamilie in Tirol: „Habe den Himmel auf Erden“

Drei Jahre nach dem Tod von Ehefrau Hannelore ist Schlagersänger Heino mit seiner Wahlfamilie nach eigenem Bekunden sehr glücklich. „Ich vermisse natürlich Hannelore, klar, aber ansonsten habe ich den Himmel auf Erden, es könnte mir nicht besser gehen“, sagte der 87-Jährige im SWR-„Nachtcafé“. Dort war der Sänger („Schwarzbraun ist die Haselnuss“) gemeinsam mit seinem aus Leoben stammenden Manager Helmut Werner zu Gast und sprach über die Familienkonstellation der beiden.

Seit dem Tod seiner Ehefrau Hannelore 2023 lebt Heino gemeinsam mit Werner, dessen Ehefrau Nicole und dem kleinen Sohn der beiden gemeinsam in Kitzbühel. Sein Manager Helmut sei für ihn inzwischen wie ein Sohn, sagte Heino in der Sendung. „Er liest mir alle Wünsche von den Augen oder vom Mund ab.“ Dessen kleiner Sohn nenne ihn Opa und bringe ihm morgens die Zeitung. Sie seien eine schöne Familie, sagte Heino. „Ich war nie so glücklich, Hannelore jetzt ausgenommen, wie ich jetzt bin.“ (APA/dpa)