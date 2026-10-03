Verstappen sicherte sich Pole in Sepang und hofft auf ersten Saisonsieg

Red-Bull-Star Max Verstappen hat sich am Samstag die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix in Malaysia am Sonntag (9.00/live ServusTV, Sky) gesichert. Für den Niederländer, der 2017 das jüngste Rennen der Motorsport-Königsklasse auf der Strecke in Sepang gewonnen hatte, ist es die erste Pole in diesem Jahr und seine 49. insgesamt. Ferrari-Ass Lewis Hamilton kam auf Rang zwei. WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes wurde Vierter, darf aber von Position drei aus starten.

Grund dafür ist, dass der im Qualifying drittplatzierte Isack Hadjar (Red Bull) in der Startaufstellung um fünf Plätze nach hinten strafversetzt wird. Im WM-Duell mit seinem Teamkollegen George Russell verschaffte sich Antonelli einen Vorteil. Russell schaffte es nur auf Platz acht, was aufgrund der Hadjar-Strafe Startposition sieben bedeutet. Im Klassement liegt der Brite, der zuletzt in Baku triumphierte, 66 Punkte hinter Antonelli.