Kammerkonzerte-Saison eröffnet
Wenn die Harfe Zähne zeigt: Ein Kammerkonzert zwischen Klangzauber und Abgrund
Feine Klangpoesie und große Dramatik: Harfenistin Anneleen Lenaerts und das Quatuor Van Kuijk gestalteten einen ebenso faszinierenden Konzertabend.
© Veronika Testor
Anneleen Lenaerts und das Quatuor Van Kuijk begeistern im Haus der Musik in Innsbruck mit einem ebenso farbenreichen wie kontrastreichen Programm. Von Debussys schimmernder Klangpoesie bis zu Caplets düsterer Fantastik entfaltet sich ein Abend voller Spannung und Intensität.
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