Prominente Ausstellung
Falco, Iggy Pop und die Raichs: Star-Fotograf Rainer Hosch zeigt in Innsbruck „Ikonen“
US-Musiker Iggy Pop begegnet man fotografisch gleich mehrmals in der BTV-Galerie – groß- und kleinformatig, Grimassen schneidend und oben ohne.
© Rainer Hosch
Falco als Jugendidol, George Clooney als entspannter Gesprächspartner und Tirols Sportstars ganz ohne Sponsorenlogos: Die Ausstellung „Icons“ im BTV Stadtforum Innsbruck gewährt Einblicke in das Werk des Fotografen Rainer Hosch.
Kommentare