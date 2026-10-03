Tanja Szewczenko schwanger mit 49: Dieses Ultraschall zeigt das Gesicht ihres vierten Kindes

Mit 49 Jahren erwartet die ehemalige Eiskunstläuferin und Schauspielerin Tanja Szewczenko ihr viertes Kind. Jetzt gewährt sie ihren Fans einen besonders emotionalen Einblick: Bei einer 3D-Ultraschalluntersuchung konnte sie das Gesicht ihres ungeborenen Babys sehen und teilte das Bild auf Instagram.

Für Tanja Szewczenko war der jüngste Arzttermin weit mehr als nur eine Routineuntersuchung. In der 25. Schwangerschaftswoche stand der große Zuckertest an, der eine mögliche Schwangerschaftsdiabetes ausschließen soll. Das eigentliche Highlight wartete jedoch danach. Bei einer 3D-Ultraschalluntersuchung bekam die 49-Jährige detaillierte Aufnahmen ihres ungeborenen Kindes zu sehen. Voller Freude teilte sie das Bild anschließend auf Instagram.

Tanja Szewczenko mit Ehemann Normen Jeschke mit Tochter Jona und den Zwillingen Leo und Luis. © IMAGO/Guenter Hofer/SchwabenPress

„Man sieht das Gesicht einfach so unendlich schön und real. Hallo Baby“, schrieb die werdende Vierfach-Mama zu den Aufnahmen. Das Ultraschallbild zeigt deutlich die Gesichtszüge des Babys und sorgt bei ihren Fans für zahlreiche Glückwünsche.

Geschlecht bleibt vorerst geheim

Ob ihr viertes Kind ein Mädchen oder ein Bub wird, weiß Szewczenko derzeit noch nicht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Norman Jeschke hat sie entschieden, sich diesmal überraschen zu lassen.

Tanja Szewczenkos Familie 🔹 Alter: 49 Jahre 🔹 Partner: Ex-Eiskunstläufer Norman Jeschke 🔹 Kinder: Tochter Jona (15) sowie die Zwillingssöhne Leo und Luis (5) 🔹 Baby Nummer: 4 🔹 Aktuelle Schwangerschaft: 25. Woche

Das Geschlecht soll erst bei einer späteren Gender-Reveal-Party enthüllt werden. Für das Paar ist es bereits das vierte gemeinsame Kind.

Babyglück mitten im Umzugsstress

Erst vor wenigen Wochen hatte Szewczenko ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Die Nachricht überraschte viele Fans, denn die Familie steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen für einen großen Neustart.

Mit Ehemann Norman Jeschke und ihren aktuell drei Kindern wird die Familie von Tanja Szewczenko nach Rumänien übersiedeln. © IMAGO/STAR-MEDIA

Noch vor der Geburt will die Familie nach Rumänien übersiedeln. Künftig soll die Stadt Timișoara ihre neue Heimat werden. Nach Stationen in Dubai und Bremen beginnt damit ein weiteres Kapitel für die fünfköpfige Familie, die bald zu sechst sein wird.

Bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft zeigte sich Szewczenko überwältigt von ihrem Glück:

Wir könnten als Familie im Moment nicht glücklicher, beseelter und dankbarer sein. Tanja Szewczenko