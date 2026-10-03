Aus der Uni in die Wirtschaft
Wie Ideen aus dem Labor zum Geschäftserfolg für Tiroler Firmen werden
Wie finden Forscher und Firmen zusammen? Nikolaus Potapow (2.v.r.) hat mit „Datum Coffee“ in Innsbruck eine smarte Kaffeemaschine entwickelt.
© Nina Werlberger
Forscher der Universität Innsbruck arbeiten mit zahlreichen Unternehmen bei der Erforschung und Entwicklung von Produkten zusammen. Wie es gelingen kann, künftig noch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu bringen, Berührungsängste abzubauen und erfolgreiche Firmen aus der Uni heraus zu gründen, wurde am Mittwoch in Innsbruck diskutiert.
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