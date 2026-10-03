Wie Ideen aus dem Labor zum Geschäftserfolg für Tiroler Firmen werden

Forscher der Universität Innsbruck arbeiten mit zahlreichen Unternehmen bei der Erforschung und Entwicklung von Produkten zusammen. Wie es gelingen kann, künftig noch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu bringen, Berührungsängste abzubauen und erfolgreiche Firmen aus der Uni heraus zu gründen, wurde am Mittwoch in Innsbruck diskutiert.