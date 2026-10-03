Wirte angezeigt

Kontrolle beim Knödelfest in St. Johann: Mehr als jeder vierte Beschäftigte nicht angemeldet

Knödel soweit das Auge reicht. 13.000 Besucher waren heuer beim Knödelfest in St. Johann zu Gast. Unter ihnen auch die Finanzpolizei, nun hagelt es Anzeigen.
© TVB St. Johann/Mike Joebstl
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Sieben Finanzpolizisten waren heuer beim St. Johanner Knödelfest im Einsatz. Bei den stichprobenartigen Kontrollen in neun Gastronomiebetrieben wurden die Beamten gleich mehrfach fündig. Nun hagelt es Anzeigen für die Verantwortlichen.