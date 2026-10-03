Wirte angezeigt
Kontrolle beim Knödelfest: Mehr als jeder vierte Beschäftigte nicht angemeldet
Knödel soweit das Auge reicht. 13.000 Besucher waren heuer beim Knödelfest in St. Johann zu Gast. Unter ihnen auch die Finanzpolizei, nun hagelt es Anzeigen.
© TVB St. Johann/Mike Joebstl
Sieben Finanzpolizisten waren heuer beim St. Johanner Knödelfest im Einsatz. Bei den stichprobenartigen Kontrollen in neun Gastronomiebetrieben wurden die Beamten gleich mehrfach fündig. Nun hagelt es Anzeigen für die Verantwortlichen.