Nach Verunreinigung: In Natters darf das Wasser wieder bedenkenlos getrunken werden

Eine Woche lang musste das Wasser in Natters abgekocht werden. Am Samstag gab die Gemeinde Entwarnung.

Natters – „Das Trinkwasser in Natters entspricht wieder den gesetzlichen Qualitätsanforderungen“, heißt es seit Samstagnachmittag in der 2200-Einwohner-Gemeinde im Mittelgebirge. Eine Woche lang hatte das Wasser zum Trinken, zur Zubereitung von Speisen und zum Zähneputzen drei Minuten lang abgekocht werden müssen. Grund waren laut Bürgermeister Marco Mösl erhöhte Werte bei E.-coli-Bakterien.

Was genau der Grund für die Verunreinigung war, wurde nicht bekannt gegeben.