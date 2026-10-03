So will Tirols Spitzenkandidat Philip Wohlgemuth die Krise der SPÖ abschütteln

Die SPÖ kämpft auf Bundesebene mit einer Führungsdebatte, in Tirol will Parteichef Philip Wohlgemuth gleichzeitig die Weichen für die Landtagswahl 2027 stellen. Im TT-Landespolitik-Podcast spricht er über die Zukunft von Andreas Babler, sein Verhältnis zu Georg Dornauer und warum eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ausgeschlossen bleibt.