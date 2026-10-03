🎧 Podcast mit den Parteichefs
So will Tirols Spitzenkandidat Philip Wohlgemuth die Krise der SPÖ abschütteln
Der Tiroler SPÖ-Parteichef Philip Wohlgemuth (li.) stellt sich im Podcast-Studio der Tiroler Tageszeitung den Fragen von Liane Pircher (Mi.) und Peter Nindler (re.).
© Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung
Die SPÖ kämpft auf Bundesebene mit einer Führungsdebatte, in Tirol will Parteichef Philip Wohlgemuth gleichzeitig die Weichen für die Landtagswahl 2027 stellen. Im TT-Landespolitik-Podcast spricht er über die Zukunft von Andreas Babler, sein Verhältnis zu Georg Dornauer und warum eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ausgeschlossen bleibt.
🎧 Podcast | Gespräch mit Philip Wohlgemuth
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