Der Gefahr ins Auge sehen: Innsbrucks Feuerwehrleute schwitzten für den Ernstfall

Bei der Großübung von elf Innsbrucker Feuerwehren wurden Brände gelöscht und Personen gerettet. Im Fall eines Blackouts hat die Stadt Innsbruck nicht nur Einsatzpläne vorbereitet, sondern auch Kooperationen mit Lebensmittelhändlern abgeschlossen. Eine zentrale Rolle spielt auch hier die Feuerwehr.

Innsbruck – Bei der Großübung der Innsbrucker Feuerwehren am Samstag war ein Blackout-Szenario zwar kein Thema, gerüstet ist man aber dafür. „Unsere Hauptfeuerwehrwache ist komplett autark, inklusive Tankstelle. Sie versorgt auch die anderen Innsbrucker Feuerwehren“, erläutert Branddirektor Helmut Hager. Ein Großteil der Wehren sei mit Notaggregaten versorgt, das Funknetz würde ebenfalls bei einem Blackout funktionieren.

Die Innsbrucker Feuerwehren verfügen über mehrere Notstromaggregate, die etwa bei einem Blackout zum Einsatz kommen © Rita Falk

Seit drei Jahren beschäftige man sich intensiv mit dem Thema, investierte in Aggregate, entwickelte Ablauf- und Einsatzpläne. „Wenn im Blackoutfall auch kein Handy mehr funktioniert, sind die Feuerwehrwachen die Anlaufstellen für Innsbrucker BürgerInnen bei jeglichem Notfall“, informiert Hager. Bürgermeister Johannes Anzengruber betont, dass Innsbruck für ein solches Szenario sehr gut vorbereitet sei. Wobei hier der Stadtteil Hötting besonders hervorsticht. „Sowohl Feuerwehr, als auch Seniorenheim, Soziale Dienste, Schule, Kindergarten und Vereinsheim sind hier mit Notstromaggregat versorgt“, sagt Anzengruber.

Forstunfall mit unter einem Baum eingeklemmter Person: In diesem Übungsszenario kommen aufblasbare Hebekissen zum Einsatz, um den Baumstamm anzuheben. © Rita Falk

Kooperation mit Lebensmittelhändlern

Die Stadt habe zudem eine Kooperation mit Lebensmittelhändlern, die im Blackoutfall Lebensmittelpakete mit Grundnahrungsmitteln ausgeben. Wichtig sei aber auch, dass die Bürgerinnen und Bürger für den Notfall gerüstet sind. „Daher sollte man sich die ZIVA-App herunterladen“, empfiehlt der Bürgermeister. Die offizielle und kostenlose Zivilschutz-App Österreichs listet etwa Lebensmittel auf, die vorsorglich in jedem Haushalt gelagert sein sollten. Zudem warnt sie in Echtzeit vor Unwettern, Hochwasser oder Stromausfällen.

Durch dichten Rauch tasten sich die Feuerwehrmänner beim Löscheinsatz in der Lagerhalle vor. © Rita Falk

Übungseinsatz in der Lagerhalle. © Rita Falk

Das Katastrophenlager der Innsbrucker Feuerwehren, in dem unter anderem auch Rüstzeug für ein Blackout gelagert ist, war übrigens am Samstag einer von fünf Schauplätzen der Großübung. Einsatzannahme war der Brand eines Stromaggregats in einer Lagerhalle. Dichter Rauch, simuliert doch eine Nebelmaschine, empfing die Feuerwehr Mühlau, die als Erstes eintraf und zielsicher zur Eingangstür schritt, über der das orange Feuermelder-Licht blinkte. Wissend, dass sich hier der Schlüsseltresor für die Feuerwehr befindet.

Nach dem Schlüsseltresor widmen sich die Feuerwehrmänner dem Plankasten mit Plänen vom Innern des Gebäudes, um den Einsatz bestmöglich zu koordinieren. © Rita Falk

Bodennah ist die Sicht besser

Die Lage in dem fremden Gebäude erkundend tasten sich die Feuerwehrkräfte in ihrer 20 bis 30 Kilogramm schweren Atemschutzmontur durch dichten Rauch. Im Realfall ist dieser giftig und schwarz, so, dass man teilweise nicht mal die Hand vor Augen sehen kann. Dazu kommt eine enorme Hitze. Weil der Rauch nach oben zieht, bewegen sich die Feuerwehrkräfte bodennah. Per Funk halten sie Kontakt zu ihren Kameraden, finden schließlich auch eine menschengroße Puppe, die einen Verletzten darstellen soll.

Branddirektor Helmut Hager: „Bei einem Blackout ist die Feuerwehr Anlaufstelle bei jeglichen Notfällen für die Innsbrucker Bevölkerung. Sie hat Funkkontakt zur Leitstelle.“ © Rita Falk

Nur eines von mehreren realitätsnahen Szenarien, bei denen neben der Berufsfeuerwehr die zehn Freiwilligen Innsbrucker Feuerwehren mit insgesamt 100 Leuten im Übungseinsatz sind. Ob beim Brand, Forstunfall, Baustellen-Unfall, gefährlichen Stoffen im Klärwerk oder der Bergung aus einem Lift – jeder Handgriff muss sitzen. „Die Schadensminimierung in einem Brandfall hat hohe Priorität bei Löscharbeiten“, betont Hager, dass Wasserschäden außer bei einem Vollbrand so gering wie möglich gehalten werden.

Ein verletzter Radfahrer, dessen Hand zwischen Speichen und Kette eingeklemmt ist. Auch hier war die Feuerwehr im Rahmen der Übung gefragt. © Rita Falk

Sich kennen für den Ernstfall