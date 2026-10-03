Das letzte Würstl ist serviert: Matreier Kult-Imbiss schließt nach über 44 Jahren

Mehr als vier Jahrzehnte lang kehrten im „Kiosk Matrei“ Einheimische, Arbeiter, Urlauber auf dem Weg in den Süden und Motorradfahrer ein. Nun ist Schluss: Der Imbiss hat seine Türen geschlossen. Betreiberin Theresia Zenz spricht über den Grund für diesen Schritt, erzählt von den schönsten Erinnerungen und warum der Kiosk sogar geweiht wurde.