Schwazer Sahin schoss direktes Eckball-Tor, auch Imst und Kitzbühel blieben auf Kurs

Derbyheld Mehmet Sahin schoss Schwaz in der Fußball-Westliga mit direktem Eckballtor ins Glück und die Reichenau tiefer ins Unglück. Auch Imst und Kitzbühel blieben in der Fremde auf Kurs. St. Johann ließ Fügen mit Kantersieg und drei Toren in vier Minuten ganz alt aussehen.