Speckbrot aus der Sterneküche: Joachim Jauds Interpretation einer „Marend“

Manche Gerichte schmecken nicht nur nach Zutaten, sondern nach Erinnerungen. Nach schönen Wanderungen und gemütlichem Beisammensein. Den Gedanken, aus etwas Simplem Besonderes zu kreieren, greift Sternekoch Joachim Jaud für die Veranstaltungsreihe „Marend am Mittwoch“ auf und verbindet persönliche Kindheitserinnerungen mit zeitgenössischer Spitzengastronomie.