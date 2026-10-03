- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Mit Bildergalerie
SPG Oberland West drehte Partie in Götzens und lacht von der Tabellenspitze
Andreas Leitner (l.) und der SV Götzens verlangten Jannick Wucherer und der SPG Oberland West alles ab.
© Rita Falk
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare