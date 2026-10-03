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Klare Niederlage
Außer Spesen nichts gewesen: Haie auch in Graz ohne Punkt
Nach dem 0:4 in Wien gab es für Kevin Macierzynski und Kollegen auch in Graz nichts zu holen.
© gepa/Hackner
Von Max Ischia
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