Fast 90 km/h zu schnell unterwegs: Polizei beschlagnahmte Auto in Osttirol
Zwei Autofahrer waren am Samstag auf der B108 in St. Johann im Walde massiv zu schnell unterwegs. Ein Lenker ist sein Auto vorerst los.
Zwei massive Geschwindigkeitsüberschreitungen hat die Polizei am Samstagnachmittag auf der B108 in St. Johann im Walde festgestellt. Beide Autofahrer mussten ihren Führerschein vorläufig abgeben. Eines der Fahrzeuge wurde zudem beschlagnahmt.
Gegen 15 Uhr erwischten die Beamten einen Lenker mit 170 km/h. Auf dem kontrollierten Streckenabschnitt waren höchstens 100 km/h erlaubt. Die Polizei nahm dem Mann noch an Ort und Stelle vorläufig den Führerschein ab.
Etwa eine Stunde später wurde ein weiterer Autofahrer mit 189 km/h gemessen. Auch er musste seinen Führerschein abgeben. Die Polizei untersagte ihm außerdem die Weiterfahrt und beschlagnahmte das von ihm gefahrene Fahrzeug. (TT.com)