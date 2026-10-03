Bank Austria Wirtschaftsclub
Ein spannender Abend zwischen Wirtschaft, Weltpolitik und Weingenuss
In Wörgl fand der 62. Bank Austria Wirtschaftsclub statt: Die Weingroßhändler Mario und Christoph Morandell (r.) mit Chefökonom Stefan Bruckbauer (Mi.).
© Morandell international
Zum runden Geburtstag des Tiroler Traditionsunternehmens wurde in Wörgl nicht nur zurückgeblickt: Rund 120 Gäste diskutierten beim 62. Bank Austria Wirtschaftsclub über die Welt zwischen Krieg und KI – und ließen den Abend bei Wein und guten Gesprächen ausklingen.