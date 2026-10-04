Ex-EU-Kommissar im Gespräch
Fischlers Rat an Tirol: „Beim Transitkonflikt muss man manches neu denken“
Für den langjährigen ÖVP-Politiker ist das Risiko, dass die Volkspartei in Tirol den Landeshauptmann an die FPÖ verliert, wesentlich geringer als etwa in Oberösterreich.
© Rita Falk
Der ehemalige EU-Agrarkommissar Franz Fischler hat Europa im Blut, Tirol und Österreich aber fest im Blick. Anlässlich seines 80. Geburtstags spricht er von einer Zeitenwende und fordert von der politischen Mitte eine glaubwürdige Zukunftsgeschichte.
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