Radfahrer in Kufstein von Unbekannten attackiert: Polizei sucht Zeugen

Weil das Opfer mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig gefahren ist, wurde es möglicherweise angegriffen.

Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Samstagnachmittag in Kufstein Opfer eines tätlichen Angriffs geworden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zu den bislang unbekannten Beteiligten.

Laut Angaben des Mannes war er gegen 17.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehsteig entlang der Salurner Straße stadtauswärts unterwegs. Dort wurde er von einer Frau aufgefordert, den Gehsteig zu verlassen. Der 63-Jährige setzte seine Fahrt jedoch bis zu einer nahegelegenen Tankstelle fort.

Zu Boden gestoßen und geschlagen

Auf dem Rückweg soll ihn ein Pkw-Lenker aufgefordert haben anzuhalten. Der Radfahrer fuhr jedoch weiter. Auf Höhe der Dr.-Karl-Erlacher-Straße hielt das Fahrzeug schließlich an. Nach Schilderung des 63-Jährigen stieg dann ein Mann aus, zog ihn vom Fahrrad und stieß ihn zu Boden. Anschließend soll einer der insgesamt vier Insassen dem am Boden liegenden Mann ins Gesicht geschlagen haben. Ein weiterer Fahrzeuginsasse habe die Beteiligten letztlich aufgefordert, von dem Radfahrer abzulassen.

Der 63-Jährige schützte sich während des Vorfalls nach eigenen Angaben mit den Armen vor dem Gesicht. Deshalb konnte er weder die Personen noch das Fahrzeug näher beschreiben. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Identität der Beteiligten vor.