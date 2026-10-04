Runden mit Auto gedreht: Fußballplatz in Imst massiv beschädigt

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend auf dem Fußballplatz der Stadtgemeinde Imst erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen steuerte der Lenker zwischen 21.00 und 21.15 Uhr mit seinem Pkw auf das Spielfeld. Dort drehte er mehrere Runden auf dem Sportrasen, bevor er in unbekannte Richtung davonfuhr.

Polizei bittet um Hinweise

Durch die Aktion wurde der Rasen erheblich beschädigt. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Aufgrund der Dunkelheit konnten jedoch weder Automarke noch Kennzeichen erkannt werden.