Prozess um Riesenskandal
Platzt Wirecard-Prozess um Milliardenbetrug noch kurz vor dem Finale?
Dass bei Wirecard in großem Stil betrogen wurde und Milliarden spurlos verschwanden, ist unstrittig. Ex-Chef Markus Braun sieht sich selbst als Opfer.
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Vier Jahre lang wird bereits in München verhandelt. Die Verteidigung des angeklagten Wirecard-Chefs Markus Braun will den Prozess jetzt kurz vor dem Ende noch aushebeln. Die Anwältin fordert eine Aussetzung des Verfahrens: „Gefahr eines Fehlurteils.“
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