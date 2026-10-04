30 Jahre Hilfe und Betreuung: Vom kleinen Pflegedienst zum umfassenden sozialen Angebot

Was 1995 mit der Hauskrankenpflege begann, begleitet heute Menschen vom Kleinkindalter bis zur Pflege daheim. Bei einem Festakt in Kitzbühel wurde nun auf diese Entwicklung und besonders verdiente Wegbegleiterinnen zurückgeblickt.

Kitzbühel – Der Sozial- und Gesundheitssprengel Kitzbühel, Aurach und Jochberg feierte kürzlich im Museum der Stadt Kitzbühel sein 30-jähriges Bestehen. Was im Mai 1995 als Initiative zur klassischen Hauskrankenpflege begann, hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem umfassenden, gemeinnützigen Versorgungs- und Betreuungssystem für Kitzbühel, Aurach und Jochberg entwickelt.

Ein Netz für alle Lebenslagen

Das Portfolio reicht mittlerweile von Angeboten für werdende Eltern, Schwangere und Familien im Eltern-Kind-Zentrum über die Kleinkindbetreuung in der Kinderkrippe Sonnenschein, Tagesmütter und den Schülerhort bis hin zur professionellen Unterstützung in der Familien-, Rechts- und Sozialberatung.

Auch im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sorgt der Sprengel mit qualifizierter Hauskrankenpflege und Heimhilfe für höchste Betreuungsqualität direkt zu Hause. Geschäftsführerin Silvia Huber-Hölzl betont die Breite dieses Betreuungsnetzes: „Wir sind wirklich für alle da – von den ganz Kleinen bis hin zu den älteren Menschen bieten wir ein sehr gutes und verlässliches Angebot.“

Ehrenmitgliedschaft und Jubiläumsehrungen

Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten war die Ehrung der Gründerin: Frau Gertraud Rief, ehemalige Stadträtin und Ehrenringträgerin der Stadtgemeinde Kitzbühel, wurde für ihre langjährigen Dienste sowie ihren maßgeblichen Einsatz bei der Entwicklung und dem Aufbau der Einrichtung mit der Ehrenmitgliedschaft des Sozial- und Gesundheitssprengels geehrt.

Neben der Gründungsobfrau standen auch langjährige Mitarbeiterinnen im Mittelpunkt des Dankes: Für ihren unermüdlichen Einsatz wurden Birgitte Hoogenraad für 15 Jahre sowie Christa Hager für 25 Jahre Zugehörigkeit zum Sprengel geehrt. Obfrau Hedwig Haidegger hob die Bedeutung des Teams hervor: „Es ist sehr erfreulich, dass wir so langjährig dienende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, sie sind für unsere Arbeit extrem wichtig.“

Starker Rückhalt durch die Region

Die hohe Wertschätzung für die Arbeit der Sozialeinrichtung spiegelte sich auch in der Ehrengästeliste wider. Neben den Bürgermeistern der drei Sprengelgemeinden Kitzbühel, Aurach und Jochberg erwiesen auch Bezirkshauptmann Martin Grander, Marianne Hörl seitens der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel sowie Rot es -Kreuz-Bezirks-Geschäftsführer Bernhard Gschnaller dem Sprengel die Ehre.