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Neuer Look fürs Tal
Eine neue Kollektion bringt den Stubai-Look auf die Outdoor-Bühne
Models mit Klaus Gleirscher, GF Tourismusverband Stubai Tirol (2.v.l.) und Thomas Span, GF Sportartikel Ibex Gmbh (3.v.l.).
© Jan Hetfleisch
Von Dalia Föger
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