Lula gegen Bolsonaro: Schicksalswahl für die Zukunft Brasiliens

Brasilien steht vor einer Richtungsentscheidung: Bei der Präsidentenwahl am Sonntag fordert der rechtsgerichtete Flávio Bolsonaro den linken amtierenden Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva heraus.

Wenn rund 159 Millionen wahlberechtigte Brasilianer am Sonntag aufgerufen sind, ihren Präsidenten zu wählen, heißt das entscheidende Duell erneut Lula gegen Bolsonaro. Der amtierende Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva bewirbt sich für eine insgesamt vierte Amtszeit. Anders als 2022 ist sein Kontrahent dieses Mal aber nicht sein Vorgänger Jair Bolsonaro, sondern dessen Sohn Flávio. Umfragen deuten auf ein enges Rennen zwischen den beiden hin. Die Entscheidung könnte erst bei einer Stichwahl am 25. Oktober fallen.

Lula: Bedenken wegen seines Alters

Die Amtszeit des brasilianischen Präsidenten bzw. der Präsidentin beträgt vier Jahre. Laut Verfassung ist die Wiederwahl für eine zweite Periode am Stück möglich. Lula war bereits von 2003 bis 2010 an der Macht, seit 2023 ist er es erneut. Seine linke Arbeiterpartei (PT) hat ihn wieder als Kandidaten nominiert. „Ich bin unendlich viel besser in Form als damals, als ich 57 Jahre alt war und mein erstes Amt antrat. Ich bin topfit“, sagte Lula beim Parteitag im August. Der 80-Jährige hat sich in den vergangenen Monaten bemüht, Bedenken hinsichtlich seines Alters auszuräumen.

Flávio Bolsonaro (l.) bei einem Wahlkampfauftritt in Brasiliens Wirtschaftsmetropole Sao Paulo. © AFP/Schincariol

Erster Herausforderer ist der rechte Senator Flávio Bolsonaro (45). Die Liberale Partei (PL) einigte sich auf den ältesten Sohn des Ex-Präsidenten als Kandidaten. Jair Bolsonaro wurde wegen eines versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Aus gesundheitlichen Gründen verbüßt der Ex-Militär seine Strafe unter Hausarrest.

Flávio gilt als weniger populär als sein Vater und kann bisher nicht auf die geschlossene Unterstützung des konservativen Lagers zählen. Dennoch hat er reale Chancen, nächster Präsident zu werden. „Ich werde die Souveränität Brasiliens wiederherstellen“, kündigte Flávio Bolsonaro für diesen Fall an. Er will gegen die Verschuldung Brasiliens vorgehen und kriminelle Organisationen bekämpfen.

Gegen Flávio Bolsonaro wird wegen des Verdachts der Korruption und Geldwäsche ermittelt. Lula wird von der anderen Seite vorgeworfen, Kontakte in die Justiz zu nutzen. Lula wurde 2018 wegen Korruption zu einer Haftstrafe verurteilt. Später hob ein Richter das Urteil aus formalen Gründen auf.

Bolsonaros enge Beziehungen zu Trump und Milei

Die Familie Bolsonaro unterhält enge politische Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte im Vorjahr als Reaktion auf die Strafverfolgung seines politischen Weggefährten Jair Bolsonaro hohe Zölle auf brasilianische Güter verhängt.

Auch Argentiniens rechtsgerichteter Präsident Javier Milei steht eng an der Seite der Bolsonaros. Er gilt als scharfer Kritiker seines linken brasilianischen Amtskollegen Luiz Inácio Lula da Silva. Milei hat unter anderem dazu aufgerufen, dem „sozialistischen Abschaum“ in Lateinamerika den Rücken zu kehren.

Lula warnte bei UNO-Auftritt vor Einmischung

Vor diesem Hintergrund warnte Lula bei seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung in New York jüngst auch vor Einmischung in die Wahlen aus dem Ausland. „Brasilien passt in keinen Hinterhof irgendeines Landes“, sagte Brasiliens Präsident in Blickrichtung Washington.

Umfragen zufolge führt bei der Wahl kein Weg an Lula und Bolsonaro vorbei, wenngleich die Schwankungsbreite noch Raum lässt. Laut Daten der Institute Quaest, AtlasIntel und DataFolha aus dem September kommt der Amtsinhaber auf 37 bis 46 Prozent der Stimmen. Flávio Bolsonaro kann mit 33 bis 43 Prozent rechnen. Auch in einer potenziellen Stichwahl hat Lula leicht die Nase vorn, der Abstand beträgt teilweise aber unter einem Prozentpunkt. Umgekehrt lehnt jeweils gut die Hälfte der Befragten den anderen Kandidaten komplett ab.