Fragen und Antworten
„Gefahr wird nicht ehrlich kommuniziert“: Wie gut ist das Land für ein Blackout gerüstet?
Bei einem Blackout, also einem großflächigen Stromausfall, geht nicht nur das Licht aus. Heizung, Mobilfunk, Internet und mehr brechen plötzlich zusammen.
© IMAGO/Bihlmayerfotografie
Immer wieder wird vor einem Blackout gewarnt. Aber warum eigentlich genau? Wie hoch ist das Risiko? Und was kann jeder und jede tun, um sich für den Ernstfall zu rüsten? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.
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