Fest der Sinne
Gut gewählte Zutaten für ein gelungenes Eröffnungsfest in Kematen
Eine Eröffnung mit viel Schwung: Josef Ager (Speck- und Wildspezialitäten Ager), Fritz Pfister (Transgourmet Key Account Tirol) und Zillertal Bier-Chef Martin Lechner (v.l.) bestaunten die Akrobatikkünste.
© Dalia Föger
Bei der Eröffnung von Transgourmet-Zustellstandortes und Genussquartiers Kematen trafen Wirtschaft, Gastro und Tourismus auf Genuss, Artistik und jede Menge Gesprächsstoff. Statt steifer Eröffnungssätze gab’s einen Abend mit ordentlich Bewegung.
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