Olympiasieger veröffentliche Krebs-Diagnose: „Hat meine Pläne auf den Kopf gestellt“

Die finnische Langlauf-Ikone Iivo Niskanen hat am Samstagnachmittag eine Krebserkrankung auf Instagram öffentlich gemacht. Beim dreifachen Olympiasieger (2014 Sotschi/Teamsprint, 2018 Pyeongchang/50 km, 2022 Peking/15 km) wurde im Sommer Hautkrebs diagnostiziert.

„Ich habe schon viele Höhen und Tiefen erlebt, aber die letzten Monate brachten einige der bisher größten Herausforderungen mit sich. Ein Melanom, das im Frühsommer bei der Entfernung eines Muttermals entdeckt wurde, hat meine Pläne für die Saison durchkreuzt“, schrieb der 34-Jährige.

Doch der Finne schickte gleich eine Entwarnung hinterher. Die Diagnose lautete „in situ“. Der Krebs hatte lediglich die oberste Hautschicht befallen. „Ich mit einigen wenigen Eingriffen und einem gehörigen Schrecken davongekommen bin“, so Niskanen.