Heftiger Brand auf Campingplatz am Gardasee: 24 Urlauber im Krankenhaus

Verona – Bei einem Brand auf einem großen Campingplatz am Gardasee sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. Nach ersten Angaben der Behörden mussten mindestens 24 Urlauber ins Krankenhaus gebracht werden. Einer davon soll nach italienischen Medienberichten in kritischem Zustand sein. Sieben trugen mittelschwere Verletzungen davon. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. Zur Ursache gab es am Sonntag zunächst keine genaueren Informationen.

Nach Angaben der Behörden brach das Feuer auf dem Campingplatz „Bella Italia“ in der Gemeinde Peschiera del Garda am Südufer des Sees kurz nach 6.00 Uhr noch in der Dunkelheit aus. Zusammen mit der Feuerwehr waren auch zahlreiche Rettungswagen im Einsatz. Die Löscharbeiten seien durch explodierende Gasflaschen erschwert worden, hieß es. Zur Identität der Verletzten machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben.

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Der Campingplatz an Italien größtem See wird als Fünf-Sterne-Anlage beworben, die vor allem für Familien geeignet sei. Neben Stellplätzen für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte gibt es dort auch zahlreiche Apartments. Etwa 20 Strukturen seien durch die Flammen zerstört worden, hieß es ohne nähere Angaben.