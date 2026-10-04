Motorräder auf Gerlosstraße frontal kollidiert: 66-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder auf der Gerlosstraße (B165) in Hainzenberg ist am Samstagnachmittag ein 66-jähriger Österreicher schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Deutsche erlitt leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander. Der 66-Jährige musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall in Tirol geflogen werden. Die 51-Jährige aus Bayern kam mit leichten Verletzungen davon.