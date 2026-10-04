Motorräder auf Gerlosstraße frontal kollidiert: 66-Jähriger schwer verletzt
Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder auf der Gerlosstraße (B165) in Hainzenberg ist am Samstagnachmittag ein 66-jähriger Österreicher schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Deutsche erlitt leichte Verletzungen.
Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander. Der 66-Jährige musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall in Tirol geflogen werden. Die 51-Jährige aus Bayern kam mit leichten Verletzungen davon.
Neben dem Notarzthubschrauber standen zwei Rettungsfahrzeuge, die Freiwillige Feuerwehr Hainzenberg, die Polizei sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Gerlosstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten rund eineinhalb Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (TT.com)