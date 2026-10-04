Wie macht die SPÖ weiter? Tag der Entscheidung für die mittlere Koalitionspartei

Treffen der Landesvorsitzenden und Krisengipfel mit Vizekanzler Andreas Babler. Weder der amtierende Vorsitzende noch Herausforderer Gerhard Zeiler haben öffentlich große Unterstützung. Andere Partei-Promis sagen ab.

In der SPÖ ist der Sonntag ein Tag der Entscheidung. Zuerst treffen sich in Wien die Vorsitzenden der neun Länderorganisationen. Am Nachmittag lädt Parteichef Andreas Babler zu einem Krisengipfel mit weiteren gewichtigen Granden ein. Nicht dabei ist Gerhard Zeiler, der mit seiner öffentlichen Bewerbung um das Amt des Vorsitzenden die jüngste Führungsdebatte ausgelöst hat. Offizielle Beschlüsse sind am Sonntag nicht möglich. Es sollte sich aber abzeichnen, wie die SPÖ in Partei und Dreierkoalition weitermachen will.

Begonnen hatte die neue Diskussion mit der Ankündigung Zeilers, für die Posten Vizekanzler und SPÖ-Vorsitzender zur Verfügung zu stehen. Er machte seinen Vorstoß vor dem Hintergrund miserabler Umfragewerte für die mittlere Regierungspartei.

Prominente Absagen

Initiiert von der Kärntner Landespartei wollten sich daraufhin die Länder-Organisationen zwecks einer gemeinsamen Vorgangsweise zusammensetzen. Babler grätschte dazwischen und lud seinerseits die Vorsitzenden der Landesparteien nach Wien ein. Er bat dazu auch Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner, Gewerkschaftsboss Wolfgang Katzian sowie Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt.

Nun findet beides statt. Der Ausgang der Sitzungen galt als einigermaßen offen. Ein Kandidat, auf den sich vermutlich alle Beteiligten einigen könnten, wäre Finanzminister Markus Marterbauer. Dieser winkte aber unter Hinweis auf seine Krebserkrankung vorerst ab. Absagen kamen auch von Holzleitner und Klubobmann Philip Kucher. Ebenfalls im Gespräch ist die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ), die dem Vernehmen nach aber ebenfalls wenig Interesse zeigt.

Eine große Rolle kommt am Sonntag der Wiener SPÖ und Bürgermeister Michael Ludwig zu. Er hatte sich am Samstag mit den Mitgliedern des Landespräsidiums und den Bezirksvorsitzenden beraten. Danach sprach er von einem „sehr starken Votum“ für eine „einheitlichen Linie“ für das morgige Treffen. Details wollte Ludwig nicht nennen. Dem Vernahmen nach kann sich die Wiener SPÖ jedenfalls nicht für Zeiler begeistern.

FPÖ fordert Neuwahlen, Wallner schließt sie nicht aus

Ein Wechsel an der Spitze der SPÖ ginge wohl auch nicht spurlos an der Bundesregierung vorbei. Die SPÖ ist die zweitstärkste Partei in der Dreierkoalition, Babler ist Vizekanzler. „Es hilft jedenfalls nicht“, meinte der Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann und Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Markus Wallner, in der ORF-„Pressestunde“. Er sieht die Handlungsfähigkeit der Dreierkoalition auf dem Prüfstand und konnte auch Neuwahlen nicht ausschließen.