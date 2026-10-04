Große Übung
Brand und Stromausfall am Pitztaler Gletscher: Einsatzkräfte übten für den Notfall
Am Samstag fand bei der Pitztaler Gletscherbahn eine groß angelegte Abschnittsübung statt. Das Szenario war ein Brand in der Gletschermühle sowie ein Stromausfall beim Gletscherexpress. Insgesamt wurden 42 Personen wurden bei der Übung gerettet.
Bilder von der Einsatzübung
© BFV Imst
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An der Übung beteiligten sich neben fünf Feuerwehren auch das Rote Kreuz, die Bergrettung, die Polizei sowie die Pitztaler Gletscherbahn. Insgesamt standen 148 Personen mit 27 Fahrzeugen im Einsatz. Geleitet wurde die Übung von Kommandant Mario Dobler. (TT.com)