Erster Saisonsieg: Verstappen triumphiert beim Chaos-Grand-Prix in Sepang

Max Verstappen hat bei der chaotischen Formel-1-Rückkehr nach Malaysia mit Wolkenbrüchen, Gewitter und anderthalbstündiger Startverspätung seine fast zehnmonatige Siegloszeit triumphal beendet. Nicht mal eine Technikposse mit den hoch gezüchteten Rennwagen bremste den viermaligen Weltmeister in einem turbulenten Grand Prix aus. „Was für ein fantastisches Wochenende“, funkte Verstappen an die Box: „Wir können stolz sein.“

2017 hatte Verstappen auch das bis Sonntag letzte Rennen in Malaysia gewonnen, es war damals sein zweiter Karriereerfolg. Diesmal war es Nummer 72.

Vier Tage nach seinem 29. Geburtstag verwies Verstappen im Red Bull den WM-Führenden Kimi Antonelli im Mercedes auf den zweiten Platz, der damit aber so langsam aber sich den Titel-Schampus kalt stellen kann. Denn Titelrivale und Mercedes-Teamkollege George Russell blieb wenige Runden vor dem Ende wegen eines Motorendefekts stehen – null Punkte für den Briten. Er liegt nun 84 Punkte hinter dem 20 Jahre alten Italiener.

Dritter wurde Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister legte unter dem Jubel der Fans eine famose Aufholjagd hin, nachdem ihn eine seltsame Ferrari-Taktik auf dem zunächst noch nassen Kurs von Startplatz zwei weit nach hinten gespült hatte.

Pünktlich zum Showdown machte Sepang seinem Ruf alle Ehre. In den Trainings und in der Qualifikation hatte es noch keinen Regen gegeben. Hieß auch: Keine Daten, keine Infos, sollte es nass werden. Hinzu kommt: Mit der neuen Fahrzeuggeneration in diesem Jahr gab es noch gar kein klassisches Regenrennen.

Es wurde also Zeit – und Malaysia war bereit. Regenschirme, dichtes Drängeln auf dem Grid, die Mechaniker machten sich an den Autos zu schaffen, um sie auf die hochgradig herausfordernden Bedingungen anzupassen. Es goss von oben, Blitz und Donner verstärkten die Sorgen.

Warum es der Große Preis von Bahrain ist

Nicht überraschend für Malaysia. 2009 war dort der Grand Prix nach 31 Runden sogar abgebrochen worden. Immer wieder hatte es dort in der Zeit als Dauerstation im Rennkalender von 1999 bis 2017 Regenschlachten gegeben. Diesmal war das Rennen der Nachhol-Grand-Prix für Bahrain nach der Absage im April wegen des Iran-Kriegs.

Geduld war gefragt. Verstappen saß mit Papa Jos auf einem Klappstuhl in der Garage, auf den Wiesen verharrten die Fans unter großen Regenschirmen. Mit Besen versuchten die Helfer, das Wasser von Strecke zu fegen.

Autos reagieren nicht: «Ich kann nicht beschleunigen»

Mit mehr als 40 Minuten Verspätung ging es auf zwei Formationsrunden hinter dem Safety Car von Bernd Mayländer. Doch dann funkte Verstappen an die Box: „Ich kann nicht beschleunigen.“ Auch Hamilton rollte nur vor sich hin. Ein paar Autos reagierten einfach nicht nach den vorgenommenen Software-Einstellungen auf den Regen. Keine Werbung für die Formel 1. Dass das Formel-1-Regenradar ausgefallen war, passt ins Bild. Das Startprozedere wurde wieder abgebrochen. Immerhin: Der Regen war weitgehend vorbei, die Strecke trocknete „wahnsinnig schnell“ (Antonelli) ab.

Kampf auch gegen die Dunkelheit

Russell gönnte sich eine Banane, andere kauerten irgendwo in einer Ecke. Dann die Ankündigung: Start um 16:33 Uhr Ortszeit, 1:33 Stunden später als geplant. Um die Uhrzeit wären die Fahrer eigentlich fast schon ins Ziel gekommen. Gegen 19.00 Uhr Ortszeit würde auch die Sonne untergehen.

Verstappen, Antonelli und Russell entschieden sich für Mischreifen, Hamilton hatte die soften Slicks drauf. „Das ist noch so rutschig“, funkte er an die Box.

Antonelli erwischte einen Raketenstart und schoss an Verstappen und Hamilton von Startplatz drei nach vorn. Im Windschatten Russell. Hamilton wurde durchgereicht, hatte nach wenigen Runden mit seinen Rutschreifen über eine Minute Rückstand. Verstappen erholte sich dagegen schnell von seinem miesen Start und schnappte sich Russell.

Besser hätte es für Verstappen auch nicht laufen können

Klar war, die Fahrer mit den Mischreifen mussten bald in die Box, die Strecke trocknete immer mehr ab. Die wenigen mit Slicks wie Hamilton konnten draußen bleiben. Also gab Verstappen richtig Gas, kam aber an Antonelli nicht vorbei. Dann rutschte Valtteri Bottas mit dem Cadillac ins Kiesbett – das Safety Car musste erneut raus. Besser hätte es für alle mit den Mischreifen nicht laufen können: Nun konnten sie ohne Zeitverlust die Slicks aufziehen lassen.

Als Mayländer wieder reinfuhr, lieferten sich Antonelli, Verstappen und Russell einen packenden Dreikampf. Der Niederländer nutzte die noch schnelleren soften Reifen, passierte Antonelli, der wie Russell auf der mittleren Reifenmischung unterwegs war. Der Brite, zuletzt Sieger in Baku attackierte Antonelli ebenfalls - und kam ebenfalls vorbei. Das Duell um die WM. Und Antonelli klärte das auf seine Weise und überholte Russell nach nicht mal der Hälfte der Renndistanz.