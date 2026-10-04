Achtjähriger in Oberösterreich von Teleskoplader erdrückt

Ein achtjähriger Bub ist Sonntagfrüh in der oberösterreichischen Gemeinde Haibach im Mühlkreis von einem Teleskoplader getötet worden. Das Kind dürfte bei landwirtschaftlichen Arbeiten aus dem Gefährt gestürzt und von dem umkippenden Fahrzeug erdrückt worden sein. Der Bub hatte gemeinsam mit seinem Vater auf dem Lader gesessen. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen, bestätigte die Polizei Medienberichte am Sonntag.