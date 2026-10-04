Bergsteiger stürzte in Loferer Steinbergen rund 100 Meter in den Tod

Ein 36-Jähriger ist am Samstag in den Loferer Steinbergen beim Bergsteigen rund 100 Meter abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der Bergsteiger aus Tschechien war gegen Mittag mit zwei Freunden zum Großen Ochsenhorn aufgebrochen, als ihnen auf einer Seehöhe von 1400 Metern zwei Alpinisten entgegenkamen, die bereits beim Abstieg waren.

Er wich den beiden aus und hielt sich mit den Händen an einem Felsbrocken fest, der plötzlich abbrach. Der 36-Jährige stürzte rückwärts rund 100 Meter in die Tiefe, berichtete die Polizei. Ein Augenzeuge des Unglücks stieg sofort zu dem Abgestürzten ab, es kam aber jede Hilfe zu spät. Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers konnte nur noch den Tod des Alpinisten feststellen. Anschließend wurde der Verunglückte vom Polizeihubschrauber geborgen. Die restlichen Bergsteiger wurden ebenfalls mit dem Polizeihelikopter ins Tal geflogen.