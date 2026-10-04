tt.com Tiroler Liga
Das Spiel in voller Länge: Telfs schnappte in irrer Schlussphase Völs noch den Sieg weg
Fabian Schreter durfte gegen Völs über einen Doppelpack jubeln.
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Nach vier Niederlagen in Serie wollen die Völser in der 10. Runde der tt.com Tiroler Liga endlich wieder einmal anschreiben. Am Telfer Emat war der Dreier zum Greifen nah, doch in der allerletzten Aktion des Spiels trafen die Hausherren noch zum 3:3. Bei uns könnt ihr die Partie in voller Länge noch einmal ansehen!
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