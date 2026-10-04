Das Spiel in voller Länge: Telfs schnappte Völs in irrer Schlussphase noch den Sieg weg

Nach vier Niederlagen in Serie wollten die Völser in der 10. Runde der tt.com Tiroler Liga endlich wieder einmal anschreiben. Am Telfer Emat war der Dreier zum Greifen nah, doch in der allerletzten Aktion des Spiels trafen die Hausherren zum 3:3. Bei uns könnt ihr die Partie in voller Länge noch einmal ansehen!