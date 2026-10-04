Luftalarm zur Ankunft: Friedrich Merz trotzt den Drohungen aus Moskau

Der deutsche Kanzler bekräftigt in Kiew die deutsche Unterstützung für die Ukraine. Er appelliert an den russischen Präsidenten Wladimir Putin für ein Ende der Angriffe auf die Zivilbevölkerung.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Sonntag von Kiew aus zu einem Ende der Angriffe und Verhandlung aufgefordert. „Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf! Wir sind bereit zu Gesprächen, wir sind bereit, miteinander zu sprechen über das Ende dieses Krieges. Aber diese barbarischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung der Ukraine müssen aufhören“, sagte der CDU-Politiker in der ukrainischen Hauptstadt.

Merz war am Sonntag überraschen in Kiew eingetroffen. Er nahm gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die bei einem Drohnenangriff getroffenen Akademie der Wissenschaften in Augenschein. Währenddessen lösten russische Angriffe mehrfach Drohnenalarm aus. Eine Brücke im Norden der ukrainischen Hauptstadt war schon in der Früh getroffen worden.

Merz sagte, bei Angriffen wie dem am vergangenen Montag auf die Akademie und den täglichen Drohnenattacken werde die Sinnlosigkeit dieses Krieges deutlich: „Das sind tägliche Kriegsverbrechen, die hier verübt werden.“

Tödlicher Drohneneinschlag kam mitten am Tag

Es gebe tägliche Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine, während das Land sich auf den Winter vorbereite. „Ich appelliere noch einmal an die russische Führung, an den russischen Staatspräsidenten: Hören Sie diesen Krieg auf! Wir können sprechen, aber erst, wenn die Waffen schweigen und die Waffen müssen schweigen“, sagte Merz.

Die Drohne war mitten am Tag in der Akademie eingeschlagen. Der Treffer und der nachfolgende Brand zerstörten zwei Stockwerke des historischen Gebäudes. Eine Frau wurde getötet, ein halbes Dutzend Menschen verletzt. Das russische Militär machte dabei Angaben zu Angriffen auf Anlagen von ukrainischen Kommunikationsunternehmen. Der Hauptsitz der Ukrtelecom befindet sich in unmittelbarer Nähe der Akademie. Auch das Gebäude der deutschen Botschaft ist nur etwa 140 Meter von dem Einschlagsort entfernt.

Mehrfach Drohnenalarm nach Ankunft von Merz in Kiew

Nach der Ankunft von Merz in Kiew hatten russische Angriffe am Sonntag mehrfach Drohnenalarm ausgelöst. In der ukrainischen Hauptstadt heulten die Sirenen, während Merz sein Besuchsprogramm absolvierte. Bürgermeister Vitali Klitschko informierte in der Früh bei Telegram über einen Einschlag auf der Nordbrücke der ukrainischen Hauptstadt, die gut vier Kilometer vom Bahnhof und Innenstadt-Kern entfernt ist.

Klitschko hatte bereits zuvor von einem Drohnenalarm berichtet. Trümmer eines abgeschossenen Flugobjekts seien auf das Dach eines Wohnhauses gefallen. Danach gab es immer wieder neuen Alarm. Auch andere Teile der Ukraine lösten Luftalarm wegen russischer Angriffe aus. In der Region Sumy im Nordosten der Ukraine meldeten die Behörden fünf Verletzte nach einer Attacke mit einer russischen Gleitbombe. Sie sei in ein Wohnhaus eingeschlagen.

„Wenn Russland nicht gestoppt wird, richtet sich seine Kriegsmaschinerie früher oder später gegen uns“, sagte der deutsche Kanzler bei seiner Ankunft mit einem Sonderzug in Kiew, wo er von Ukraines Außenminister Andrij Sybiha empfangen wurde.

Moskau ruft Ausländer zum Verlassen Kiews auf

Nur wenige Stunden vor der Ankunft des Kanzler-Zuges hatte das russische Außenministerium ausländische Besucher und Diplomaten vor einem Aufenthalt in Kiew gewarnt. Sie sollten die Stadt verlassen und sich vor allem nicht in der Nähe von militärischen Objekten und Regierungsgebäuden aufhalten. Am Sonntag kündigte das russische Verteidigungsministerium noch eine weitere Verschärfung seiner Schläge gegen die Ukraine an.