Neuer Treffpunkt im Ortskern
Ein Wohlfühlort für Groß und Klein: Gemeinschaftshaus in Grinzens feierlich eröffnet
Bildungslanderätin Cornelia Hagele mit der Obfrau der Kinderkrippe, Susanne Marini, der Obfrau der Bücherei Grinzens, Hannelore Reichmann, sowie Bürgermeister Anton Bucher (v. l.).
© TT
Zum Erntedankfest wurde die Kinderkrippe mit Bücherei und Räumen für die Pfarre in Grinzens feierlich eröffnet. Der Bau war notwendig geworden, da die Kinderkrippe Lari Fari in der Gemeinde aus allen Nähten platzte.
Kommentare