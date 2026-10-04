Am liebsten in der Vertikalen
Mit 94 wieder Wirbel gebrochen – doch Maria Kittl plant schon die nächste Klettertour
Am liebsten in der Vertikalen: Maria Kittl klettert mit 94 Jahren noch immer. Die „Ewige Wand“ bei Bad Goisern gehört zu ihren Lieblingsplätzen.
© Andreas Lattner-Czerny
Weder Brustkrebs, Schlaganfall, noch zahlreiche Knochenbrüche oder schwere Schicksalsschläge konnten die 94-jährige Österreicherin Maria Kittl vom Klettern in den Bergen abhalten. Gerade liegt sie mit gebrochenem Wirbel im Krankenhaus – und trainiert bereits für die nächste Tour.
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