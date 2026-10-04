Auf Gegenfahrbahn geraten

Autos kollidierten auf Loferer Straße in Kirchbichl: Mehrere Verletzte, darunter auch Kinder

Ausgelöste Airbags, Blechschaden an den Motorhauben: Die zwei Unfallautos auf der Loferer Straße in Kirchbichl.
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